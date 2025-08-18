«Пожарная тяга. Сибирский характер»: пожарные спасатели из Мурманска попробовали свои силы на соревнованиях в Тобольске

Наших огнеборцев на конкурсе ждали не просто препятствия, а испытания силы воли и сноровки.

Участникам соревнований «Пожарная тяга. Сибирский характер» в полной боевой экипировке пришлось пройти 8 этапов. От навыков и скорости команды зависит не только результат на соревнованиях, но и спасение людей в реальной жизни.

Такие состязания показывают не только стрессоустойчивость и профессиональные умения специалистов, но и ошибки, которые можно учесть уже во время борьбы с реальным огнём.