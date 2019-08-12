«Пожарная тяга» в День физкультурника

В субботу в областном центре отмечали День физкультурника. На Центральном стадионе профсоюзов собрались ветераны спорта, действующее спортсмены и самые маленькие гонщики - участники беговелоклуба. А ещё силачи поднимали 100-килограммовый пожарный рукав и тянули канатом пожарную машину.

Юбилейный 80-й День физкультурника открывает спортивный парад в Мурманске. Круг почёта проходят спортсмены, коллективы детских садов и мурманских организаций, люди с ограниченными возможностями здоровья, малыши на беговелах.

Ветеранам спорта вручили почётные грамоты и цветы. Этот день своим праздником, по мнению депутата горсовета Олега Ноздрачева, может считать каждый, кто выбирает здоровый образ жизни.

«Мне этот праздник очень нравится, потому что я сам к нему имею самое прямое отношение,- говорит Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Я и спортсмен, и активный физкультурник, я понимаю преимущество здорового образа жизни. Очень радует, что сегодня есть возможность, где заниматься, есть спортивные сооружения. Город на этом направлении взял высокую планку, очень много реконструировано и отремонтировано спортивных дворовых площадок. Мурманчанам есть, где заниматься».

За последние годы в областном центре реконструированы или построены с нуля 136 детских площадок, ведётся обновление спортивного комплекса «Авангард», модернизация «Снежинки». Все эти объекты любимы и востребованы горожанами. Мурманск можно смело называть спортивным городом, ведь здесь кататься на велосипедах дети начинают порой даже раньше, чем уверенно ходить. Участники беговелоклуба «Северный ветерок» тому яркое подтверждение. «В Мурманске очень большие традиции по проведению различных соревнований, - отмечает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, - Мне очень приятно видеть сегодня ветеранов спорта, кто-то идет с палочкой, но приходит на стадион; кто-то здравый и бодрый, еще выступающий на соревнованиях среди ветеранов, возглавляет этот парад. Очень приятно видеть сегодня дошкольников - это надежда мурманского спорта».

На Центральном стадионе профсоюзов мурманчане разминались, играли в футбол, бегали и смеялись. Зрелищным событием на празднике стала экстремальная эстафета, организованная главным управлением МЧС России по Мурманской области «Пожарная тяга». В рамках эстафеты нужно было справиться с пожарной лестницей, перекатить огромную автомобильную покрышку, поднять пожарный рукав весом более 100 килограммов, прокрутить вокруг своей оси квадроцикл, который весит без малого полтонны, несколько раз перевернуть отечественную легковушку и протащить пожарную машину.

«Всё здорово! Думали, что будет сложнее, - делится своими впечатлениями Игорь Афанасьев, старший инспектор по физической подготовке ГУ МЧС по Мурманской области. - Эстафета достаточно сложная».

Для огнеборцев такие упражнения, конечно, не в новинку, ведь долг обязывает их и выбивать двери, и переворачивать автомобили, и таскать тяжести. Поэтому шестерка спасателей справилась с эстафетой быстро и без заминки. Но принять участие в «Пожарной тяге» вызвались ещё 4 команды.

«Самое сложное, с моей точки зрения, это как раз разделить нагрузку, - рассказывает Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области. – Допустим, перекладка пожарных рукавов, вроде бы, наиболее простое упражнение, но, если команда чётко распределяет нагрузку, это препятствие проходит быстрее, если нет, то, как раз здесь, и теряются драгоценные секунды».

По итогам состязаний сборная МЧС заняла 1 место. Второе - команда «Партизаны», замкнула тройку лидеров сборная СРЗ «Звёздочка». Следующая «Пожарная тяга» состоится уже 7 сентября на международном культурно-спортивном фестивале «Гольфстрим».