Пожарно-тактические учения состоялись на базе Управления вневедомственной охраны Росгвардии совместно со спасателями регионального МЧС

С поставленной нештатной задачей участники учений справились.

«Сотрудник Управления Росгвардии по Мурманской области: «Пожарно-тактическое занятие - это важный элемент подготовки пожарных, позволяющий отработать навыки в обстановке максимально приближенной к реальной. Регулярное проведение занятий повышает слаженность подразделений и подготовку к нештатным ситуациям».

По сценарию тренировки, в результате короткого замыкания произошло возгорание в электрощите, расположенном на цокольном этаже здания. Росгвардейцы произвели эвакуацию людей и установили, что отсутствует один сотрудник.

Прибывшее на место ЧП подразделение МЧС приступило к ликвидации пожара и спасению пострадавшего из задымленного помещения.

С поставленной нештатной задачей участники учений справились.