Пожарную сигнализацию установят в квартирах многодетных семей и социально-незащищенных северян

Автономную пожарную сигнализацию установят в домах жителей Мурманска, которые более всего могут быть подвержены риску возникновения пожара.

По словам главы региона, при планировании бюджета на 2021 год необходимо заложить средства на обеспечение такими средствами безопасности квартиры многодетных семей и социально-незащищенных групп населения.