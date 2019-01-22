День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.19 19:30
Пожарные из Мурманска сняли клип, посвятив его Андрею Малахову
Пожарные из Мурманска сняли клип, где рабочие будни сотрудников МЧС сопровождаются песней собственного сочинения. При этом за кадром звучит музыка Ирины Аллегровой «Привет, Андрей».
2019 год - юбилейный для пожарной охраны России, службе исполнится 370 лет. А для мурманских пожарных это особенный юбилей, поэтому лучшим подарком для огнеборцев стало бы поздравление от знаменитого земляка.
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