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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.22 19:30

Пожарные много спят?! Юные журналисты из «Академии телевидения» борются с мифами

В «Академии телевидения» состоялась пресс-конференция для юных корреспондентов, её провели сотрудники Главного Управления МЧС России по Мурманской области. Они рассказали о трудностях работы, мифах о профессии, а также показали боевую форму и даже дали её примерить.

Всего 24 секунды даётся пожарному на то, чтобы надеть экипировку. Она защитит от высокой температуры и огня. Об этом ученикам «Академии телевидения» рассказали во время пресс-конференции сотрудники МЧС - руководитель пресс-службы регионального МЧС Дина Рыгина и начальник караула 1 пожарно-спасательной части Никита Корзунин. Ребята узнали о службе пожарных изнутри: сколько длится смена, каков распорядок дня, с какими трудностями сталкиваются при выезде на пожар, как приходится спасать человека из огня?

Никита Корзунин, старший лейтенант внутренней службы, начальник караула 1 пожарно-спасательной части Главного Управления МЧС России по Мурманской области: «Если мы кого-то нашли в очаге возгорания, то у каждого спасателя есть с собой устройство - мешочек с воздухом. Мы его на голову натягиваем, он подключается к нашему дыхательному аппарату. Получается, что мы на двоих дышим через один баллон. Пострадавшего мы вытаскиваем, а если он может идти своими ногами, то его эвакуируем. Приоритеты - ребёнок, женщина, потом уже мужчина».

Во время ЧП нужно соблюдать спокойствие и принимать помощь, а не подвергать себя и других ещё большей опасности.

Никита Корзунин, старший лейтенант внутренней службы, начальник караула 1 (первой) пожарно-спасательной части Главного Управления МЧС России по Мурманской области: «Ты знаешь дорогу, ты знаешь выход, хочешь его спасти. А пострадавший может думать, что ты вообще не понимаешь, что происходит, хочешь наоборот убить, оказывает сопротивление».

В стрессовой ситуации люди ведут себя по-разному. Об этом тоже поговорили на пресс-конференции. А ещё ученикам «Академии телевидения» удалось не только увидеть боевую одежду пожарного, но и примерить её.

Кирилл Бут, ученик «Академии телевидения»: «Я согласился, потому что мне очень интересно, насколько в ней тяжело передвигаться».

– И какие у тебя эмоции, впечатления, насколько тяжело вообще было?

- Очень тяжело, если сесть, то очень трудно потом встать.

После встречи Никита Корзунин поделился своими впечатлениями и ещё раз опроверг миф о том, что пожарные много спят.

Никита Корзунин, старший лейтенант внутренней службы, начальник караула 1 (первой) пожарно-спасательной части Главного Управления МЧС России по Мурманской области: «Встреча понравилась, дети все очень интересные, любопытные, прямо будущие корреспонденты. Из вопросов понравился, наверное, про пожарных, которые всегда спят, но это всё не так. Этот вопрос меня прямо в сердце ударил! Мы вообще не спим, мы всегда на страже вашего покоя, охраняем, выезжаем, работаем».

Юных журналистов встреча с сотрудниками МЧС тоже впечатлила, они узнали немало «секретов» службы.

Виктория Пантелеева, ученица «Академии телевидения»: «Я узнала, как работает пожарная служба, потому что никто не догадывается насколько сложно быть пожарным. Они с утра до вечера, по сути, не сидят на месте: пишут, занимаются, сдают зачёты, а потом ещё едут на вызовы. Это не так просто, как кажется».

Все ответы ученики фиксировали и запоминали. После пресс-конференции они напишут статьи и посты, которые опубликуют на сайте арктик-тв.рф и в группах телеканала и «Академии телевидения» в социальной сети «ВКонтакте».

Там же размещена информация о новых наборах в медиашколу.

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