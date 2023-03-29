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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.23 19:30

Пожарные провели для мурманских школьников экскурсию по своей части

Детям и родителям показали, где и как работают спасатели.

А вы знали, что пожарному требуется не более 45 секунд на сборы по сигналу на тревожный выезд? Такая скорость нужна, чтобы успеть спасти жизни людей, которые попали в беду. Конечно, всё это чёткая, слаженная и даже командная работа. Для школьников экскурсия в специализированную пожарную часть по тушению крупных пожаров стала ярким событием, наполненным новой информацией.

Илья Галонюк, заместитель начальника специализированной пожарной части по тушению крупных пожаров 1 ПСО ГУ МЧС России по Мурманской области: «На постоянной основе два раза в месяц к нам кто-то в гости приходит, а мы проводим подобные экскурсии. Детям очень интересно. Приходят и детишки первого класса, и детский сад приходит, и старшеклассники. У всех свои вопросы. Малышей завораживают размеры техники. Старшеклассники приходят и задумываются о профессии, спрашивают про поступление, где учиться, кем здесь можно работать».

Третьеклассникам 50-й школы о поступлении думать рано. Поэтому они просто восторгались увиденным в части. Стоит оговориться, что это была не просто экскурсия, а выездной урок по профилактике пожарной безопасности. Его совместно с МЧС провели волонтёры национального центра.

Ольга Кононенко, руководитель поискового отряда «МурманСпас» подразделения национального центра в Мурманской области: «Детям это достаточно интересно. Потому что в школах мы проводим профилактические мероприятия, они называются «Безопасные навыки». Рассказываем о том, что необходимо делать, чтобы не случился пожар. А здесь сотрудники пожарной части наглядно рассказывают, как они работают, когда случилась беда».

Помимо экскурсии детей ждал большой сюрприз – выставка пожарной техники. Школьники могли не просто посмотреть спецмашины, а залезть внутрь, посигналить. Особый интерес вызвала техника центра «Лидер» из Москвы. Они приехали в рамках подготовки к учениям «Безопасная Арктика» и представили передвижные лаборатории. Одна из машин предназначена для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Александр Бучнев, начальник управления РХБЗ Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»: «Это автомобиль РХБ-разведки. Он приезжает на место ЧП, у него сзади находятся флажки «Заражено», которыми и проводится ограждение опасной зоны. В эту зону запрещено входить гражданскому населению».

Спасатели отмечают, что такие экскурсии интересны для детей. Некоторые из них после окончания обучения решают связать свою жизнь с этой профессией. И возвращаются в пожарные части нашего региона в качестве новых сотрудников.

 

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