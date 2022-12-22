«Пожарный» Дед Мороз приглашает мурманчан на «огненное» селфи

В Мурманске заметили «пожарного» Деда Мороза. Его машина, украшенная праздничными гирляндами, ездила по городу и вызывала вполне однозначную позитивную реакцию у мурманчан.