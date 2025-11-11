«Честное повышение»: в Госдуме готовят законопроект об индексации зарплат раз в годВ Мурманске обновлён памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареи
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.25 19:30

Пожарный из Снежногорска принял участие в экстремальном шоу «Победители» федерального телеканала

Более ста специалистов со всей страны вступили в борьбу за звание самого сильного и выносливого спортсмена.

Премьера шоу на федеральном телеканале в минувшие выходные увлекла зрителей со всех регионов страны. На экранах появились не прославленные спортсмены, не знаменитые актёры и не профессиональные каскадеры, а обычные люди – медики, спасатели, волонтёры, которые решили бросить вызов стихиям и собственным силам. Одним из героев проекта стал Илья Артамонов – пожарный из Снежногорска. Он с детства увлекается спортом, однако шоу стало для него испытанием не только воли, но и человеческих чувств.

Илья Артамонов, старший пожарный СПСЧ №8, г. Снежногорск: «Я даже года ещё не служу, а вокруг меня работают люди, которые брали Мариуполь, которые неоднократно спасали людей. Выносили детей из пожара. А я, буквально, Илюша, который только устроился на работу».

Илья меньше года работает в МЧС, продолжает получать профильное образование. В силу характера и, возможно, возраста, с удовольствием проверяет свои физические способности, в том числе в профессиональных конкурсах.

Кирилл Зиганшин, заместитель начальника СПСЧ №8, г. Снежногорск: «Он неоднократно принимал участие в спортивных соревнованиях между командами подразделений, где бывал на пьедесталах как в личном, так и в командном зачётах. Представлял наше управление и на состязаниях Мурманской области».

Решение принять участие в экстремальном шоу, специалист называет случайностью. Ведь именно она позволила Илье найти наставников и новых друзей.

Илья Артамонов, старший пожарный СПСЧ №8, г. Снежногорск: «Общались со всеми, очень по-доброму, обычное человеческое общение. Помимо того, что это госслужащие, то есть люди, призванные помогать, они ещё и спортсмены, поэтому атмосфера на площадке царила очень дружелюбная».

Впрочем, современные герои существуют и вне экранной жизни, в чрезвычайных ситуациях проявляющие не столько смелость, сколько профессионализм и сострадание. В октябре заместитель начальника пожарной части Снежногорска Кирилл Зиганшин вместе с коллегой стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. В аварии были и пострадавшие.

Кирилл Зиганшин, заместитель начальника СПСЧ №8, г. Снежногорск: «Остановились, осмотрели место ДТП, вызвали экстренные службы. Находились с пострадавшими до приезда помощи, оказывали помощь пострадавшим».

Убедившись, что жизни и психологическому здоровью ни участникам аварии, ни их родственникам не угрожает, пожарные покинули место ДТП.

Что касается Ильи, то его испытания в проекте закончились быстро. Увидеть пожарного из Снежногорска доведётся всего в одной серии, ведь соперник спортсмена оказался сильнее. Впрочем, Илья Артамонов уверен, что совершил невероятное, а впереди – новые вершины, которые он покорит.

Илья Артамонов, старший пожарный СПСЧ №8, г. Снежногорск: «Это шоу подарило мне кучу незабываемых эмоций. Я говорил, что проиграл, а начальник уверял, что я, пройдя это, уже оказался в числе победителей. Я, к сожалению, просто не прошел дальше».

Самым важным, отмечает Илья, стала для него возможность встречи с отцом, с которым молодой человек не виделся несколько лет. А участие в шоу эту возможность обеспечило. Повод для гордости родителям и близким специалиста, а также всему региону представится в ближайших выпусках экстрим-шоу «Победители».

