Пожаром, который вспыхнул в одной из квартир двухэтажного дома по улице Пригородной, заинтересовались в областной прокуратуре

Специалисты МЧС, прибывшие для ликвидации возгорания, сообщили об одном пострадавшем.

Напомним, пожар в доме номер 45 по улице Пригородной в Мурманске вспыхнул в средине дня в четверг. Огонь перекинулся и на кровлю здания. Чуть позже стало известно, что конструкция обрушилась. На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов незамедлительно выехал заместитель прокурора Первомайского административного округа Мурманска.

«Установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки, а также вопрос расселения жильцов многоквартирного дома находится на контроле в прокуратуре», - сообщили в надзорном ведомстве.

На место ЧП для эвакуированных из строения жителей прибыл автобус. Дом каменный, но вот его перекрытия, скорее всего, деревянные поэтому пламя быстро распространилось по площади. Говорить о восстановлении и пригодности для жизни квартир пока преждевременно.