Пожилая мать стала обузой для трёх детей

Осталась без крыши над головой в 85 лет. Женщине приходится снимать квартиру и жить впроголодь - средств на лекарство и еду не хватает.

Телеканал «Арктик-ТВ» совместно со сторонниками Партии пенсионеров навестил жительницу Мурманска, которая попала в такое сложное положение в столь почтенном возрасте.

В региональное отделение Партии пенсионеров обратилась Роза Степановна Сапунова. Обычная, казалось бы, на первый взгляд старушка, рассказала историю, в которую сложно поверить. В свои 85 она вынуждена снимать квартиру. По понятным причинам денег на то, чтобы купить еду, не говоря уже о лекарствах, совсем не остаётся. При этом у женщины в Мурманске живут трое взрослых детей.

Роза Сапунова, жительница Мурманска: «Мне никто рубля не даёт. Они стали взрослыми, и никто мне даже платок на голову не дал».

Роза Степановна, которая осталась без заботы и внимания близких, с большой благодарностью принимает любую помощь. Партия пенсионеров навестила женщину уже во второй раз.

Пенсионерка растила не только детей, но и помогала воспитывать внуков. Теперь, когда силы покинули её, и наступила неизбежная старость, осталась одна. Рассказывает, что родные не захотели оставлять её в своей квартире. По телефону мы связались со старшим сыном Владимиром, который не стал отрицать, что его мать осталась на улице и без должной поддержки детей.

Владимир, старший сын Розы Степановны: «Так получается».

В ситуации будут разбираться опытные юристы, которые подготовят иск в суд и будут представлять интересы Розы Степановны.

Алексей Круглин, эксперт по юридическим вопросам, экс-прокурор: «Дети, когда выросли, обязаны содержать своих родителей. А если они самостоятельно это не делают, то суд может обязать их выплачивать алименты для содержания нетрудоспособного родителя. Роза Степановна имеет право на содержание своими детьми».

За судьбой Розы Степановны мы будем следить и дальше. Следующий шаг – нотариальное оформление нужных документов и судебный иск.

Партия пенсионеров обещает не оставить женщину без поддержки, ведь она нуждается не только в средствах на существование, но и в простом человеческом внимании.