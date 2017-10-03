Пожилая женщина нашла кошелёк, теперь её ищет полиция

Жительница областного центра в одном из финансовых учреждений города забрала кошелёк с большой суммой денег, который молодой человек оставил на кресле. Теперь гражданку ищет полиция.

Происшествие произошло в одном из банков Мурманска ещё 29 августа. На записи с камер видеонаблюдения видно, как один из посетителей учреждения по рассеяности забывает на диване кошелёк. Женщина пожилого возраста замечает бумажник и решает подобрать его. При этом заметно, как пожилая женщина на несколько секунд задумывает, а не отдать ли пропажу администраторам, но взвесив все за и против, она быстро покидает помещение. На вид подозреваемой от 50 до 60 лет, телосложение плотное, волосы короткие тёмные. Была одета в матерчатую куртку синего цвета, с капюшоном и двумя крупными пуговицами белого цвета.

Полицейские просят всех, кто знает причастную к краже, сообщить по телефону 02.