Пожилые мурманчане приняли участие в обзорной экскурсию по городу

Участники Городского клуба старшего поколения посетили обзорную экскурсию по Мурманску. Пожилые северяне посмотрели значимые, а также недавно благоустроенные объекты столицы Заполярья.

После долгой самоизоляции так и хочется прогуляться по городу, подышать свежим воздухом и пообщаться с хорошими людьми. Особенно это нужно пенсионерам, для которых каждая возможность собраться вместе – большая радость. Поэтому Городской клуб старшего поколения устраивает для своих участников разные мероприятия. Сегодня они отправились на экскурсию по значимым объектам Мурманска.

Среди участников экскурсии оказались и жители ЗАТО Александровск. Они посещают столицу Заполярья нечасто, поэтому в некоторых местах города были впервые.

Также участники клуба старшего поколения побывали и на недавно благоустроенных объектах города, например, на набережной Ледового озера, посетили знаковые места, посвященные стойкости и мужеству северян в годы Великой Отечественной войны.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас некоторые члены клуба старшего поколения ни разу не были в Долине Славы, обязательно надо съездить. Я обещаю, мы это организуем. Главное, были бы желающие, а мы найдем транспорт, мы найдем тех людей, которые расскажут про всю историю боевых действий в Долине Славы».

А желающие точно найдутся. Городской клуб старшего поколения постоянно пополняется. Участниками могут стать мурманчане в возрасте от 55 лет. Для этого им необходимо написать заявление, либо обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округах.