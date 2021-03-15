Пожилые мурманчане собрались в «Морошке», чтобы поговорить о наболевшем

В Мурманске прошла встреча «Партии пенсионеров» с пожилыми северянами - активистами благотворительной организации «Радуга»

Встреча была приурочена к масленичной неделе и состоялась в кафе «Морошка».

Чай, угощения и задушевные разговоры. Встреча пожилых мурманчанок, волонтёров организации «Радуга» и представителей мурманского отделения «Партии пенсионеров» в кафе «Морошка» состоялась по-домашнему, в дружественной обстановке. Активисты «Радуги» рассказали лидеру регионального отделения «Партии пенсионеров» о своих заботах и непростых условиях жизни во время пандемии. Ведь пожилые люди вынуждены были около года сидеть в изоляции и, чтобы не заразиться коронавирусом, ограничивать свои перемещения по городу.

Рита Абдурахманова, председатель мурманской региональной общественной благотворительной организации «Радуга»: «Из дома многие не выходили. Мы каждую субботу разносили им еду. Реально не хватает неформального общения. Не хватает внимания. И, к сожалению, это очень обидно, больно, очень возросло домашнее насилие. Мы в этом убедились за время пандемии».

Чаще всего с проблемами пожилых приходится работать волонтёрам. Добровольцы благотворительной организации «Радуга», например, регулярно навещают пенсионеров, развозят еду, помогают по дому.

Анастасия Карева, председатель Мурманского регионального отделения «Партии пенсионеров»: «Главная цель нашего мероприятия - собрать общественное мнение и узнать, в чём нуждаются пенсионеры. И дальше уже Партия пенсионеров будет проводить конкретные мероприятия для людей. Будем давать юридические консультации, будут спортивные мероприятия, будет школа компьютерной грамотности».

Обе стороны друг другом остались довольны. А представители партии даже нашли себе новых сторонников.

Тамара Волганова, представительница благотворительной организации «Радуга»: «Я пенсионерка древняя. Через месяц мне будет 72. Так что эта партия как раз для меня!».

Встречу, приуроченную к завершению масленичной недели, отметили блинами. Также представители партии вручили пенсионерам подарки - брендированные кружки и крышки для закруток.