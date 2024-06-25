Пожилые мурманчане учатся не попадаться на «удочку» аферистов

«Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области в рамках проекта «Финансовый грамотей» организовала онлайн-встречу, на которой участники узнали от столичного психолога Светланы Чернышовой о том, как справиться с финансовыми потерями и трудностями, если вы стали жертвой мошенников.

Лучший совет - всеми силами стараться не попадаться на «удочку» аферистов.

Светлана Чернышова, психолог, нейропсихолог, психотерапевт. Специалист по НЛП: «Моментально надо реагировать. Когда звонят и говорят, что надо сейчас срочно, то говорите: «Хорошо, я сейчас посоветуюсь, а потом вы мне перезвоните через десять минут». А в это время вы набираете номер 112 и говорите: «Мне поступил звонок на телефон, требуют это и говорят это». Никогда ни при каких обстоятельствах с первого раза не выполняйте требования того, кто звонит вам по телефону».

Зачастую в экстренных ситуациях сложно критически мыслить, для того чтобы прийти в себя от полученной информации, нужно взять паузу в разговоре. Это позволит не совершить роковую ошибку.

Среди участников встречи были люди пожилые, которые сталкиваются с телефонными мошенниками.

Людмила Елисеева, участница проекта «Финансовый грамотей»: «Эти занятия тоже очень важны, потому что узнаешь много нового, неожиданного. Она три закона сказала, которые я записала. Очень интересно».

Важно ставить любую информацию под сомнение, даже, если голос собеседника кажется таким знакомым и очень убедительным, уверена психолог. Не нужно принимать поспешных решений. Ведь чаще всего ваши родственники, которые, якобы, могли попасть в беду, скорее всего, вовсе не обратились бы к вам за помощью, тем более, не сделали бы это по телефону.