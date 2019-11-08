Пожилые мурманчане знакомятся с обновлённым Мурманском

Участники клуба старшего поколения вместе с депутатами горсовета приняли участие в экскурсии по Мурманску. В этот раз около 60 пожилых северян прогулялись по обновленным паркам и скверам города.

Экскурсия началась в сквере у памятника Кириллу и Мефодию. Это место всегда было очень любимым и у детей, и у взрослых. А после реконструкции здесь стало ещё уютней.

По запланированному маршруту пожилые северяне посетили Аллею памяти в Первомайском районе, скверы на улице Зои Космодемьянской и Театральном бульваре.

«Люди говорят: «Надо же, живём в городе и не знаем, что такие места у нас есть», - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Многие из мурманчан заняты на работе, уходом за детьми. А сейчас у них свободное время - у наших молодых пенсионеров. Они уделяют время себе».

Городской клуб старшего поколения был создан весной этого года. И уже его участниками являются около двух тысяч пенсионеров. Ежемесячно, а иногда и чаще, они отправляются на экскурсии по городу. Также пожилые северяне охотно посещают мастер-классы и осваивают работу на компьютере.

Все планы экскурсий составляются с учетом предложений самих пенсионеров.

«Узнавая из сообщений средств массовой информации, что появились новые парки и скверы, они захотели собственными глазами увидеть то, как это всё выглядит, - рассказывает Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Их это всё восхищает и радует, им это приятно».

Чтобы присоединиться к клубу старшего поколения, северянам старше 55 лет необходимо написать заявление или лично обратиться в отделы по социальной поддержке в округах Мурманска. Каждый член клуба получает именную карту, подписанную главой администрации города.