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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.08.22 19:30

Пожилые северянки поддержали акцию «Бабушкина забота»

Носки, шапки и перчатки, сделанные руками мурманских бабушек, передадут жителям ЛДНР ближайшее время. Тёплые, сделанные с любовью вещи, пожилые люди создают на площадке одного из филиалов Центра социального обслуживания населения в Мурманске. Постоянный участник проекта «Бабушкина забота» Людмила Пожилова хвастается альбомом с образцами для вязки, тоже, кстати, составленными вручную. Людмила Семёновна по образованию инженер, но в своё время рукоделие увлекло её настолько, что и по сей день бабушка своего хобби не бросает.

Что приходит на ум, когда мы вспоминаем родных бабушек? Конечно же, забота и тепло их рук. Вот и бабули из Мурманска решили не стоять в стороне и подарить кусочек тепла тем, кто в нём действительно нуждается.

Носки, шапки и перчатки, сделанные руками мурманских бабушек,  передадут жителям ЛДНР ближайшее время. Тёплые, сделанные с любовью вещи, пожилые люди создают на площадке  одного из филиалов Центра социального обслуживания населения в Мурманске. Постоянный участник проекта «Бабушкина забота»  Людмила Пожилова хвастается альбомом с образцами для вязки, тоже, кстати, составленными вручную. Людмила Семёновна по образованию инженер, но в своё время рукоделие увлекло её настолько, что и по сей день бабушка своего хобби не бросает.

Людмила Пожилова, участница акции «Бабушкина забота»: «У меня пятёрка по вязанию, по теории. Мурманское МГТУ закончила, причём интересно, как это я инженер-механик судовых силовых установок этим увлекалась. После окончания мне хотелось чего-то другого, а время было свободное, вот и занимались».

А вот Светлана Волкова вяжет уже больше 40 лет, успела одеть в домашние носочки всю свою семью. Её внукам очень нравятся изделия из шерсти. А поскольку Светлана Борисовна регулярно отдаёт вязанные ею вещи на благотворительность, то она решила поучаствовать и в этой акции.

Светлана Волкова, участница акции «Бабушкина забота»: «Хочется помочь, конечно, людям. Они живут в подвалах, им холодно, особенно жалко детей. Хотелось бы побольше детских носок навязать. Я вяжу, например, и отношу, у нас есть тоже бездомные люди. Я им тоже эти носки дарю».

Вязание – процесс, требующий внимания и терпения, и конечно же, работа спорится куда быстрее под народную песню.

По словам сотрудников Центра социального обслуживания, такие акции пожилым очень нравятся, а сами они настолько жизнерадостны, что заряжают хорошим настроением весь местный персонал.

Мария Качерская, заведующая социально реабилитационным отделением: «Работа с пожилыми мне очень нравится, потому что они, на самом деле, очень активные, хоть и звучит – старшее поколение, пожилые люди, но на самом деле, от них столько позитива, столько активности. Сегодняшняя акция, которая проходит, акция «Бабушкина забота»,  нашла большой отклик в их сердцах. Они с радостью приняли участие, делятся своим теплом».

Как только наберётся необходимое количество одежды, эти вещи немедленно отправятся нуждающимся Донбасса на специальном транспорте.

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