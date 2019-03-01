Пожилых александровцев учат безопасности в современном сложном мире

Для самых незащищённых слоев населения в ЗАТО Александровск провели круглый стол, на котором рассмотрели насущные вопросы защиты прав потребителей.

Центр социального обслуживания населения Александровска нередко проводит встречи со своими подопечными. Причина очевидна – вопросов от людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и пенсионеров, то есть тех слоев населения, которым сложно освоить все новшества последнего времени, поступаем много и часто.

«Минимальным уровнем знаний они обладают, но всё рано, к сожалению, очень много в последнее время появляется новых требований, новых законов, поэтому наши женщины и мужчины, которые находятся на обслуживании, оказываются в тупике, - говорит Виктория Неплюева, директор Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания. - Сегодняшней встречей мы хотели помочь нашим подопечным в вопросах использования современных электронных средств коммуникации, финансовой и правовой защищенности».

На эту встречу, организованную ко Дню защиты прав потребителя, пригласили специалиста одного из самых популярных в большом ЗАТО банков. Работа с платёжными системами вызывает немало сложностей у северян с ОВЗ, к тому же незнанием владельцами платёжных карт правил безопасности не редко пользуются мошенники.

«Самое главное, не при каких обстоятельствах никому и никогда не сообщать данные карты: ни номер карты, ни CVR-номер, который указан на обратной стороне карты, ни какие-то коды, которые приходят на телефон», - предупреждает сотрудник финансово-кредитной организации.

Важно трезво оценить обстановку и проверять информацию. Что касается защиты персональных данных, хранящихся в госучреждениях, то бояться утечек не стоит, успокаивает северян специалист. «Все данные передаются в обаятельном порядке по закрытой связи, поэтому все персональные данные осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами и опасаться за то, что они попадут в чужие руки не надо», - говорит Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

По итогам круглого стола были сформированы и основные темы будущих встреч.