Пожилым северянам – активное долголетие, муниципалитеты успешно готовятся к новому отопительному сезону, чистая вода придёт на западный берег Кольского залива – состоялось оперативное совещание

На какой стадии подготовка к отопительному сезону в Мурманской области? Где и как развлекаться пенсионерам? Почему перенесли фестиваль в Териберке? Эти и другие вопросы сегодня рассматривались во время оперативного совещания правительства региона под руководством Андрея Чибиса.

Три тысячи пожилых северян Мурманской области поучаствовали в опросе о досуговых мероприятиях. По просьбам старшего поколения на постоянной основе расширяется событийный календарь в разных сферах. Среди пожеланий - увеличение числа досуговых мероприятий в учреждениях культуры, проведение занятий по йоге, цигуну, пилатесу и гимнастике. С 1 августа в Мурманске запустят новое направление «Лечебная физкультура» в рамках проекта «Бодрое воскресенье». А ещё планируются тематические вечера «Танцы людям серебряного возраста», серия турниров по настольным играм и цикл познавательных мероприятий на открытом воздухе. Министр труда и социального развития отметил популярность занятия рукоделием среди пожилых северян и позитивный тренд – высокий процент опрошенных, которые выбирают занятия физкультурой. Граждане отметили необходимость занятий скандинавской ходьбой и развития регионального туризма.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Так как одним из ключевых факторов долголетия является образ жизни и социальная удовлетворенность, то одна из поставленных на сегодняшний день задач – вовлечь северян в активную общественную жизнь. Напомню, что в Мурманской области граждан старше трудоспособного возраста проживает более 143 тысяч человек».

В Мурманской области более чем на 60% завершена подготовка муниципалитетов к новому отопительному сезону. Всего в 2024 году будет обновлено 200 км сетей.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области: «Результаты нашей работы уже можно заметить. Количество технологических нарушений по теплоснабжению в сравнении с отопсезоном 2019/2020 года уже снизилось вдвое, и положительная динамика по данному показателю наблюдается третий отопительный сезон подряд.

Практически завершена реконструкция водопроводной насосной станции с оборудованием очистки воды на озере Большое Грязненское в Североморске. Также в столице Северного флота, Кольском и Кандалакшском районах реконструируют почти 29 км инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Три действующие котельные переводят на биотопливо. В этом году планируется завершить реконструкцию сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива. Это обеспечит почти 4 тысячи человек качественной питьевой водой.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области: «В 2024 году завершается третий этап этого проекта. Он самый сложный, так как выполняются работы по переходу через водные объекты – реку Кола и Вересову Губу методом горизонтально-направленного бурения».

«Поезд Победы» вновь прибывает в Заполярье. Он совершит остановки в Мурманске, Апатитах и Кандалакше. Напомним, в его вагонах воссоздают историческую реальность с помощью современных технологий. Посещение возможно только по билетам, которые можно получить бесплатно на официальном сайте проекта. Регистрация откроется за сутки до даты прибытия поезда.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Этот уникальный музейно-выставочный проект дополнен новым вагоном о трёх военных трибуналах над нацистами: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах. Это первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны, размещенная в движущемся поезде».

По просьбам северян и предпринимателей фестиваль «Териберка» перенесён на сентябрь. Все из-за того, что в августе праздник пересекается с «Gastro Industry fest», который проводят в Никеле, и программой ко Дню шахтёра. Кроме того, в сентябре ниже плотность мероприятий, а соответственно и стоимость билетов в Мурманск.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «День шахтёра - важный для региона праздник и мероприятия спланированы и готовятся с начала года, в том числе в Печенгском округе, конечно, нужно переносить. Но на будущее, прошу планировать с учётом всех обстоятельств, в том числе профессиональных праздников всех, кто трудится на нашей территории».

Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в ЗАТО Видяево. Его целью было лично оценить качество выполненных мероприятий в рамках плана «На Севере – жить» и программы «Реновации ЗАТО». С 2019 года из областного бюджета на развитие посёлка было направлено более 2,6 млрд рублей, а в этом году выделено ещё 695 миллионов. Средства идут в дело. Благоустраивают дворы, дороги, ремонтируют дома. Гарнизон динамично меняется к лучшему, отметил губернатор. До 2026 года в планах ремонт ещё 113 квартир, жилых домов, дорог. Будут снесены 9 пустующих зданий. Построят новый детский сад.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Кроме того мы открыли в Видяево два пространства «СОПКИ»: молодёжное и спортивное. Направили с 2022 года пять грантов в рамках «Арктической школы», чтобы в детских садах и школе Видяево появились новые современные пространства для обучения и отдыха».

По результатам общения с жителями губернатор обратил внимание коллег на важные задачи, которые необходимо оперативно взять в работу. В рамках работы над пятилетним планом развития он поручил отработать вопрос с лыжными трассами в Видяево: оборудование и подготовку. Кроме того, по дороге к ЗАТО есть поврежденный участок. До конца лета его необходимо отремонтировать.