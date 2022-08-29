Позитивный настрой оперативного совещания не омрачила даже статистика по заболеванию коронавирусом

Оперативное совещание началось с хороших новостей. Губернатор Мурманской области поблагодарил правительство РФ за поддержку инициативы Мурманской области. До этого глава региона предложил ввести компенсацию затрат на проезд в отпуск и обратно на автомобиле для пенсионеров, живущих в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к нему. Для возмещения затрат неработающим пенсионерам необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда.

Пенсионерам Заполярья теперь будут возмещать затраты за проезд на собственном автомобиле до места отдыха. Об этом во время оперативного совещания сообщил Андрей Чибис, глава региона. Также сегодня обсудили рост заболеваемости ковидом в регионе и новые меры поддержки участников спецоперации.

Оперативное совещание началось с хороших новостей. Губернатор Мурманской области поблагодарил правительство РФ за поддержку инициативы Мурманской области. До этого глава региона предложил ввести компенсацию затрат на проезд в отпуск и обратно на автомобиле для пенсионеров, живущих в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных к нему. Для возмещения затрат неработающим пенсионерам необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы этот вопрос обсуждали неоднократно с федеральным министерством. Нас поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, подключились другие коллеги из других субъектов Федерации. И вот эта щепетильная тема, наконец-то, нашла своё разрешение. Напомню, что только в 2020 году, чтобы получить такую компенсацию, нужно было проходить судебные процедуры. У нас там более 750 наших пенсионеров, живущих в нашей области, вынуждены были получать отказ от Пенсионного фонд».

И ещё одна хорошая новость. Мурманская область остаётся лидером в Арктической зоне РФ по инвестициям и количеству участников. Наиболее популярные для вложения средств отрасли - это туризм, сфера услуг, транспорт, логистика и недвижимость. За всё время резиденты региона создали почти 2000 рабочих мест и инвестировали более 16 с половиной миллиардов рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это 162 проекта. Для нас это было крайне важно. Напомню, мы долго с федеральным Минфином дискутировали, чтобы льготы и преференции Арктической зоны были доступны для малого и среднего бизнеса. Бились за то, чтобы минимальная планка инвестиций была снижена. Она была снижена до миллиона рублей».

Также во время оперативного совещания Андрей Чибис сообщил, что правительство региона вносит в областную Думу новый пакет мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Речь не только об увеличении единовременной выплаты для подписавших контракт после 1 июня, но и о праве на бесплатные горячие обеды школьников из семей участников СВО, а также включение военных в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На прошлой неделе мы приняли решение о трёхкратном увеличении единовременной выплаты для тех, кто подписал контракт на службу после 1 июня. Это распространяется в том числе на тех, кто до принятия этого решения заключил контракт. Теперь эта поддержка составляет 300 тысяч рублей».

Кроме того, во время совещания поговорили и о заболеваемости коронавирусом. За минувшую неделю количество случаев заражения увеличилось. Такая же тенденция, по словам главного санитарного врача Мурманской области, сохранится в сентябре. Тем не менее, болезнь у 98% граждан проходила как обычная ОРВИ, у 1,6% - без симптомов, и лишь у 0,4% возникала пневмония.