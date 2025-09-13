Познаём свой Мир: насекомые прислушиваются к растениям, а пациенты с болезнью Паркинсона осваивают боевое искусство

Три баварских замка внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их построили во второй половине XIX века при Людвиге II. Он вошёл в историю как «сказочных король».

Британские учёные завершили сканирование 100 тысяч добровольцев, создав крупнейшую базу данных здоровья. Они используют эти данные для изучения старения и болезней в рамках проекта «UK Biobank».

Капоэйра, вид боевого искусства с элементами акробатики, помогает пациентам с болезнью Паркинсона в Бразилии. Это улучшает их состояние и функции опорно-двигательного аппарата.

Власти Чили вернули Перу археологические ценности, украденные на территориях исторических памятников. Злоумышленники пытались их сбыть через торговые онлайн-платформы.

От Чарльстона до космоса: Музей моды и костюма во Флоренции показывает редкие наряды XX века. Ежегодное обновление экспозиции привлекает сотни туристов.

В американском штате Иллинойс палеонтологи-любители ищут окаменелости возрастом 309 миллионов лет. Мazon Creek привлекает коллекционеров редкими находками, включая загадочного Туллимонстра.

Фермеры в Ливии решили для себя проблему ограниченности водных ресурсов. Они не стали заниматься традиционным земледелием, а выбрали аквапонику.

Южная Африка использует мериносовую шерсть для развития устойчивой моды. Фермеры и дизайнеры объединяются, чтобы создать экологичную одежду, но высокие цены и экспорт создают трудности.

Приют в Австралии спасает свиней, проданных под видом минипигов. Обманутые владельцы часто избавляются от своих питомцев, бросая их на произвол судьбы.

Насекомые слушают и понимают звуковую информацию, исходящую от растений. Это в ходе эксперимента выяснили израильские исследователи.

«Tesla» официально открыла продажи в Индии. В Мумбаи появился первый шоурум американского производителя.