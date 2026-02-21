Познание бесконечно: учёные из Даремского университета разглядывают тёмную материю, а исследователи из Дублина изучают мозг младенцевШирокую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньями
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.26 13:35

Познание бесконечно: учёные из Даремского университета разглядывают тёмную материю, а исследователи из Дублина изучают мозг младенцев

Медведи гризли на Аляске предоставили уникальные кадры, показывающие дикую жизнь в их регионе. Фотографами они стали благодаря видеоошейникам.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Исследование показало, что мозг двухмесячных младенцев развит гораздо больше, чем предполагалось. Они способны классифицировать объекты и даже различать живые и неодушевлённые предметы. Такие выводы сделали исследователи из Дублина, изучив МРТ-снимки мозга более ста младенцев.

На шотландском острове Эйлса-Крейг среди морских птиц и тюленей добывают плотный гранит, обладающий природной эластичностью и устойчивостью к растрескиванию. Из него делают лучшие камни для кёрлинга, которые скользят по льду и многократно ударяются во время игры.

Организация в Англии позволяет сочетать волонтёрство с фитнесом. В этом досуге принимают участие люди с разными физическими возможностями. О том, какой эффект оказывают занятия на участников, далее в сюжете.

Пляжный фитнес-клуб в Сенегале помогает людям с ограниченной подвижностью укрепить тело и улучшить физическое здоровье. Тренировки проводят волонтёры.

Один тунисский стартап предлагает простое решение для давней проблемы засорения дренажных каналов. Он создал простые металлические фильтры, которые останавливают мусор. Их уже тестируют.

В Таиланде восстанавливают популяцию редких зебровых акул. Их разводят в неволе под наблюдением биологов, а затем выпускают в дикую природу. Эти рыбы очень важны для поддержания здоровья морской экосистемы.

Бразильские учёные открыли новый вид древней парарептилии длиной всего пять сантиметров. Пресмыкающееся описали по найденному миниатюрному черепу. Это самое маленькое четвероногое животное, когда-либо обнаруженное в триасовых отложениях Южной Америки.

Эмиратский фермер разбил огромный сад в отдалённом горном районе на севере Объединенных Арабских Эмиратов. Изобилие ярких цветов привлекает сотни туристов.

Венеция славится своими богато украшенными масками, которые носят во время карнавала. Многие из них на самом деле изготавливают в Албании. Сколько времени уходит на создание масок, и какие техники используют мастера, узнаем из сюжета.

Учёные из Даремского университета создали самую подробную карту тёмной материи. Для этого использовали данные космического телескопа Джеймса Уэбба. Результаты дают новое понимание скрытых сил, формирующих галактики.

