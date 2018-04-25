Познание стран мира - украшение и пища человеческих умов

Весёлые песни на более чем 10 языках мира, национальные танцы и костюмы - все это могли наблюдать зрители и участники ежегодного молодёжного межнационального творческого фестиваля «Вместе», который собрал под одной крышей представителей разных стран и народов мира.

Буяна Сарыг-оол, студентка Мурманского медицинского колледжа. Юная девушка - тувинка, представительница тюркского народа. В Мурманске она проживает уже давно, но, несмотря на это, никогда не забывает о своей малой Родине. На сегодняшний день коренных тувинцев в России не так уж и много, порядка двухсот тысяч. Но Буяна продолжает рассказывать о своём народе с гордостью. Отдавая дань своему краю, она читает стихи на родном языке и делится с друзьями интересными историями из жизни коренного народа. В гардеробе у девушки множество национальных костюмов, один из которых сегодня на ней.

- На мне национальное платье и весеннее пальто, - рассказывает Буяна Сарыг-оол, участница фестиваля «Вместе». - Узоры обозначают символ бесконечности, плодородия, а жёлтый цвет связан с нашей религией – буддизмом. Это цвет плодородия, бессмертия.

В Мурманске стало доброй традицией в преддверии Международного дня солидарности молодёжи проводить городской межнациональный творческий фестиваль «Вместе», в котором могут принять участие любые представители народов мира. Стоит отметить, что в Мурманске существует 3 национально-культурные автономии и 8 этнических общественных объединений. Именно такие события позволяют рассказать о своих национальностях и привнести что-то новое в культурную жизнь столицы Заполярья.

- Мы очень рады тому, что как можно больше молодёжи сегодня интересуются обычаями, традициями народов мира, - рассказывает Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска. - Прежде всего, национальностями, которые проживают в городе Мурманске. И сегодня, конечно, есть, что показать и рассказать и ещё раз напомнить, что мы вместе, несмотря на то, что мы разные. Мы едины.

Площадкой проведения фестиваля в этом году выбран Мурманский колледж экономики и информационных технологий. И неслучайно, ведь формирование доброжелательного отношения друг к другу в молодёжной среде, воспитание культуры межнациональных отношений у юных мурманчан в настоящее время особенно важно.

- В этом есть какое-то особое ощущение единства, связи с Родиной, - говорит Юлия Воронина, участница фестиваля «Вместе». - После того, как Советский Союз развалился, каждый был сам по себе, а сейчас, наоборот, мы снова ищем какую-то общую платформу. Это очень здорово.

Творческие номера, посвященные культуре разных стран и народов мира, исполнили и студенческие коллективы, и национальные культурные центры. Особенно запоминающимся стал номер казаков. Пускаясь в пляс и исполняя проникновенные песни, артисты никого не оставили равнодушными.