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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.22 19:30

Познавать реальную жизнь помогает проект «Риал Лайф»

«Риал Лайф» - так называется проект, выигравший грант организацией «Заполярье без сирот». В рамках этого проекта подростки из социальных учреждений приобретают навыки необходимые в обычной жизни, например, как общаться в ХКХ, что делать, если у тебя дома сломался кран, водопровод.

В преддверии праздников ребята из проекта провели рождественскую встречу, где сделали подарки своими руками, которые впоследствии подарят друг другу.

Организация «Заполярье без сирот» ведёт свою деятельность не первый год. За это время участниками организации были реализованы различные инициативы. Одна из которых – проект с названием «Риал лайф», что в переводе с английского звучит «Реальная жизнь». Воплотить задумку в жизнь удалось благодаря президентскому гранту.

В рамках проекта уже состоялись серия индивидуальных встреч, осенний лагерь, проходят психологические консультации. А основная часть – это квест-тренинги.

Александра Леруа, главный координатор проекта «Риал Лайф»: «Мы оборудовали несколько комнат в офисе под реальные квартиры. Ребята у нас некоторое время живут здесь, мы им даём задания из взрослой реальной жизни. Они их выполняют, тем самым, как бы даём им понять, что они ничего про взрослую жизни не знают. Подталкиваем их к мысли, что скоро они выйдут из детского дома, в 18 лет, с чем им предстоит столкнуться. Например, справишься ли с тем, что у тебя температура 38, что будешь делать? А бумажки, которые тебе кидают в почтовый ящик, это что? За них, что, надо платить? А то, что крыша протекает, куда-то нужно звонить? Кому? Я не знаю номер, помогите!».

Постепенно ребят начинают погружать в четыре основных житейских блока – ЖКХ, банк, поликлиника и МФЦ.

Александра Леруа, главный координатор проекта «Риал Лайф»: «У нас сначала идёт теория, потом практика. Непосредственно идём в эти места, все вопросы каверзные задаём специалистам, а потом отрабатываем это. И в конце мы закрепим наши знания дабл–квестом».

В преддверии праздников участники квеста встретились вместе, чтобы обсудить впечатления от тренинга, а так же пройти мастер-класс, сделав подарок для кого-то из своего окружения.

Александра Леруа, главный координатор проекта «Риал Лайф»: «Мы собрались, чтобы подготовится к Новому году. Мы делаем подарки своими руками. Потом мы будем их друг другу дарить. У ребят нет такой практики, они привыкли получать, получать, получать. А вот что-то отдать – это для них что-то новое».

На встрече ребята изготавливали мини-сюрприз, используя при этом цветную бумагу, картон, клей и ножницы.

Ирина Ткаленко, педагог-психолог, член организации «Заполярье без сирот»: «Мы делаем поделку - символ. Символ того, что я тоже могу что-то подарить кому-то. Нам кажется это важным, потому что для того, чтобы обратить внимание детей, подростков, даже уже больше выпускников - они уже близко к выпуску на то, что не только всё для меня может быть, но ещё и я могу для кого-то что-то сделать».

Самые добрые эмоции получили участники от мастер-класса. Говорят, что дарить подарки – особое, ни с чем не сравнимое, чувство.

Диана Кузьмина, участник проекта «Риал Лайф»: «Когда ты даришь подарок, то человек понимает, что ты уделяешь ему внимание. Это мило».

Лена Воронцова, участник проекта «Риал Лайф»: «У меня получилась маленькая коробочка. В ней будут конфетки, можно ещё что-то положить, например, сувенир, который будет приятен человеку».

Впереди у участников проекта много планов, да, и желающих в нём поучаствовать тоже много. Всю интересующую информацию можно найти в группе «Заполярье без сирот» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/zapolyriebezsirot

Комментарии

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