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«Позывной не посрамили»: 15 февраля исполняется 34 года со дня вывода советских войск из Афганистана

В Мурманской области чтут подвиг героев и проводят памятные встречи. Традиционно боевые товарищи собираются вместе в региональном отделении Союза ветеранов Афганистана.

Традиционная встреча собрала за праздничным столом не только ветеранов войны в Афганистане, но и членов регионального правительства. Участники обсуждали планы на будущее, в том числе обсудили вопрос о необходимости финансовой поддержки ветеранской организации в виде субсидий. В этом году объединению выделили более 2 млн рублей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «По итогам 2022 года центр получил почти 3,5 млн рублей, которые помогают осуществлять и текущую деятельность. В частности, мы выделили в прошлом году специальные средства на закупку компьютерного оборудования, чтобы можно было патриотическую работу поставить на новый уровень».

А патриотическое воспитание молодёжи – одно из основных направлений работы организации. Практически ежедневно здесь - в музее ветераны проводят экскурсии для школьников.

Андрей Лебедев, заместитель председателя правления Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»: «Дети приходят, я им немножко рассказываю про Великую Отечественную войну, чуть-чуть про Афганистан. Не надо им про кровь говорить, они должны гордиться, что живут в нашей стране. Россия – самая крутая страна, а наш город-герой - самый лучший город в мире. Я всегда это говорю: гордитесь, что вы родились в Мурманске и в России».

Всего в Мурманске живут около 300 ветеранов афганского конфликта. В памятную дату они собираются вместе, не только чтобы думать о будущем, но и вспомнить прошлое. О страшных моментах войны ветераны не любят рассказывать, а вот о радостных – с удовольствием.

Например, Юрий Гутян вспоминает свой уход из Афгана в 1988 году. Тогда его группа попросила взять его позывной «Маяк». Он дал добро и ждал вестей от сослуживцев.

Юрий Гутян, ветеран боевых действий в Афганистане: «И я всё ждал, что с нашими парнями будет и как. Они там, а я здесь занимаюсь боевой работой, но в мирной обстановке. И именно пятнадцатого приходит сообщение: «Командир, мы все на родине, все живы. Позывной не посрамили».

Сейчас ветераны вновь переживают далёкие события и гордятся своим делом и теми, кто защищает нашу родину и сражается за мир в зоне специальной военной операции.

 

Комментарии

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