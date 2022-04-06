Практически в любой точке Заполярья можно будет сдать анализ и получить по нему справку

Губернатор Мурманской области поддержал инициативу федерального правительства по обеспечению населения страны всеми необходимыми товарами и услугами. Особенно остро этот вопрос касается сферы медицины, ведь наш регион не всегда может преодолеть логистические трудности. Именно поэтому многим северянам приходится ехать в областной центр за квалифицированной помощью. Однако теперь ситуация изменится.

Алексей Алтынбаев, руководитель группы компаний «WhiteProduct»: «Если вам необходимо пройти ту или иную диагностику, то не надо никуда ходить, не надо записываться ни в какую очередь, искать, где анализы делают, где не делают. Наша медсестра приезжает к вам в удобное время, в удобное место, берёт анализы, а мы сами решаем задачу, как их выполнить в лучших лабораториях и быстро дать вам результат, чтобы вы дальше могли пройти соответствующую консультацию врача».

Подписанное соглашение между региональным Минздравом и представителями частной лаборатории позволит получить медицинскую консультацию всем северянам, вне зависимости от места их проживания. Пункты записи для вызова медсестёр на дом работают по принципу «одного окна», они будут расположены в лечебных учреждениях, местах массового скопления людей, а также в малых городах.

Мурманская область – пилотный регион, где внедряется система такого рода. Министр здравоохранения Заполярья отметил готовность ведомства к взаимодействию с новым проектом.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Позиция правительства понятная, мы готовы взаимодействовать со всеми легитимно, всё то, что улучшает доступность медицинской помощи, мы готовы к сотрудничеству».

Лаборатория располагает специальными автомобилями, приспособленными для забора и транспортировки биоматериалов, которые потом отправляют в Санкт-Петербург или Москву. Одно но - делают это представители компании не по полюсу ОМС, а на коммерческой основе.