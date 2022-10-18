Практически во всей Мурманской области функционируют пункты временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР

Из 117 граждан некоторые уже получили российское гражданство. Главный вопрос, который предстоит решить, встать на учёт в региональных подразделениях миграционной службы. С решением этой проблемы затягивать не стоит, ведь на кону поддержка от государства во всех сферах жизнедеятельности.

Изменения в законодательстве касательно работы с уроженцами Донбасса по всей стране коснулись и нашего региона.

Людмила Трусова, начальник отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области: «У нас четвёртого октября этого года Президент Российской Федерации подписал четыре федеральных конституционных законов, по которым данные граждане, имеющие регистрацию на территориях ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областях, признаны гражданами Российской Федерации с тридцатого сентября две тысячи двадцать второго года. Эти граждане уже начинают обращаться за помощью с паспортами минуя стадию получения временного убежища получения гражданства».

Для получения российского паспорта жителям присоединившихся территорий теперь необходимо только две фотографии и украинский паспорт с пропиской, причём госпошлина за данную процедуру не предусмотрена.

Людмила Трусова, начальник отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области: «Данный гражданин в соответствии с федеральными конституционными законами проходит обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Далее принимают присягу гражданина Российской Федерации и документируется паспортом».

Упрощенная процедура получения российского гражданства сопровождается некоторыми сложностями.

Людмила Трусова, начальник отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области: «Граждане прибывают к нам из неблагополучных районов, бывает такое, когда ведутся боевые действия, бывают граждане пребывают без документов, удостоверяющих личность. В данном случае мы проводим установление личности, документируем свидетельством о предоставлении временного убежища, в дальнейшем уже у него возникает возможность получить гражданство Российской Федерации».

На данный момент в Мурманской области функционируют 8 пунктов временного размещения и питания беженцев, а на территории столицы Заполярья их два.

Людмила Трусова, начальник отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области: «Проживание там бесплатное, питание тоже бесплатное, питание трёхразовое. А для деток новорожденных предусмотрены и пеленальные столики, кроватки. Если необходимо какие-то дополнительное оборудование, например, микроволновая печь, какая-то мультиварка, то в этом случае мы всё это предоставляется. Все детки ходят в детские сады, в школы».

Многие вопросы с документами переселенцев решает миграционная служба, которая, по мнению наблюдателей, с поставленными задачами справляется неплохо.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «Для меня очень приятно, что здесь созданы все комфортные условия для людей, которые сюда пребывают».

Как отмечают власти региона, грамотное сопровождение беженцев важно, для этого необходимо знать соответствующие нормативные акты. К слову, таким гражданам доступно участие в Программе переселения соотечественников в Россию из Украины. Материальная помощь выдаётся с расчётом на быструю адаптацию и интеграцию в новых условиях.