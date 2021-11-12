273 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+131), Кандалакшском районе (+27) и Мончегорске (+25).

Практика обязательного наличия QR-кодов для посещения кафе, магазинов и использования транспорта распространена по всему миру и оправдывает себя в борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Во время общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать подготовленные правительством законопроекты по обязательному использованию QR-кодов в магазинах, кафе и на транспорте.

«Нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там есть определенные наработки, но ещё предстоит достаточно серьёзная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов и экспертов», - ответил Песков. Отвечая на вопрос, значит ли это, что Россия идёт по пути международного опыта, представитель Кремля сказал: «В том числе. И этот опыт не на пустом месте вызрел, был наработан».