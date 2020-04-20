Пранкер, бывший мурманчанин, напал на американку

Известный многим пранкер и уроженец Мурманска Виталий Здоровецкий избил незнакомую девушку. Это произошло на одной из улиц Майами-Бич штата Флорида. Нападавший был задержан полицейскими.

Нападение русского блогера на девушку произошло средь бела дня. По сообщению российских СМИ, которые ссылаются на американские источники, Виталий набросился на незнакомку, когда она находилась на пробежке. По утверждению пострадавшей, Здоровецкий повалил её на землю, ударил в грудную клетку и по лицу.

После этого блогер сбежал. Однако полицейским быстро удалось его найти. Мотивы такого поведения публично не оглашаются, но известно, что теперь пранкеру грозит уголовное наказание.

Стоит отметить, что Здоровецкий имеет довольно скандальную репутацию. Раннее он провёл несколько дней в египетской тюрьме за то, что взобрался на пирамиду в Гизе. Ему запрещено посещать крупные спортивные мероприятия из-за своих выходок во время игр. Он даже свою девушку год назад уговорил выбежать во время финала Лиги чемпионов УЕФА на поле в купальнике.

Виталию 28 лет, сейчас он живёт и работает в штате Флорида. А родился молодой человек в Мурманске. Позже переехал с семьей в Одессу, а потом в США. Поиски себя увенчались успехом в порноиндустрии и пранкерстве.

Теперь Виталий настоящая звезда в этом деле. На его страничку в «Инстаграм» подписаны более 3 миллионов человек, а на «Ютюбе» - более 10 миллионов. Он снимается и снимает взрослые фильмы, занимается экстримом, а также продолжает удивлять людей своими пранками. Вот только реальное нападение на человека - это уже не шутки.