«Правда и справедливость» - журналист Арктик-ТВ получила награду от ОНФ

В Мурманске состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Правда и справедливость». Среди лучших региональных журналистов наша коллега - корреспондент Эллина Ким.

Общероссийский народный фронт отметил победителей денежными премиями, подарками и сертификатами. Эллина Ким участвовала в конкурсе впервые. Участники жюри оценили её сюжет о мурманском доноре Евгении Моисееве. Мужчина отдал свой костный мозг карельскому мальчику Мирославу, умирающему от лейкемии и тем самым спас ему жизнь.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «Главное то, что журналисты поднимают проблемы. Огромное спасибо за то, что вы всегда с нами».