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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.22 19:30

Правила пожарной безопасности должны знать все и соблюдать их везде

Будто то школа, работа или дом. К сожалению, не все задумываются о том, что в своей квартире также нужно помнить об этом и соблюдать элементарные правила. Сотрудники МЧС решили ещё раз напомнить о них.

Находясь дома, мы чувствуем себя в безопасности. Однако, как показывает статистика, основной процент возгораний происходит в квартирах из-за несоблюдения, казалось бы, банальных противопожарных правил. Например, нельзя перегружать электрические розетки и удлинители электроприборами. От этого может произойти замыкание и случиться возгорание.

Во время глажки нельзя оставлять утюг включённым. Такая халатность закончится не только сожжённой одеждой, но и пожаром. Как и забытые кастрюли на плите, неважно - газовой или электрической. Кроме того, запрещено сушить вещи на обогревателях, которые от перегрева тоже могут вспыхнуть.

Важно иметь дома огнетушитель.

Татьяна Ульяновская, старший инспектор отдела надзорной деятельности по городу Мурманску ГУ МЧС России по МО: «Огнетушитель лучше выбирать углекислотный для квартир и домов. После использования, например, порошкового огнетушителя, очень сложно вывести порошок из квартиры и мебели, куда он попадет. С углекислотным огнетушителем таких проблем не будет. Он быстро охладит зону возгорания и предотвратит дальнейшее распространение огня».

Пожарные Мурманской области большое внимание уделяют профилактической работе. Памятки в интернете, беседы с детьми в садиках и школах, встречи с сотрудниками на предприятиях – все это ещё один повод напомнить людям и закрепить знания пожарной безопасности.

 

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