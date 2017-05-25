Правильно готовимся к охоте

В Мурманской области, как и во многих регионах страны, среди некоторых северян пользуется популярностью охота на дичь, копытных животных и некоторых хищников. Перед началом летнего сезона о правилах отстрела и отлова диких животных рассказали в природоохранной прокуратуре.

При осуществлении охоты гражданам необходимо помимо охотничьего билета иметь при себе разрешение на отлов или отстрел определенного количества особей. Для его получения нужно оплатить пошлину и составить письменное заявление, которое содержит в себе полную информацию о личности заявителя, вид охоты и её сроки. А так же сведенья о добываемых ресурсах, их количестве и предполагаемом месте охоты.

На территории Мурманской области выдачей этих документов занимается региональное Министерство природоохранных ресурсов и экологии. При этом отлавливать или отстреливать копытных животных и медведей можно в размере только одной особи. В отношении остальных видов дозволяется отстрел конкретного количества животных либо без ограничений.

- За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность, - отмечает Людмила Овечкина, помощник прокурора Мурманской межрайонной природоохранной прокуроры. - При этом есть и достаточно суровые наказания по статье 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которой предусмотрено наказание вплоть до лишения права осуществления охоты. Данный вид наказания назначается по решению суда и предусматривает, что у охотника забирают охотничий билет и лишают его прав на охоту на определённый срок.