Правильно поставленная речь помогает не только в профессиональной среде, но и в повседневной жизни

Постановке правильной речи обучает Анастасия Гусева в рамках цикла занятий по актёрскому мастерству.

Неотъемлемая часть актёрского мастерства – сценическая речь. Но грамотное владения языком помогает не только выступать на сцене, но ещё и заводить новые знакомства, устраиваться на работу и совершать множество повседневных дел.

В то время, пока все разъехались по отпускам, Анастасия Гусева из Центра креативного развития молодёжи решила организовать короткий цикл встреч по актёрскому мастерству.

Анастасия Гусева, специалист по работе с молодёжью в ООО «Центр креативного развития молодёжи»: «Сейчас у нас будет занятие по сценической речи в рамках курса по актёрскому мастерству, которого я являюсь куратором. На нём мы будем разбирать, зачем вообще нужно развивать сценическую речь, что это даёт, зачем она в рамках актёрского мастерства. Будем рассматривать на примере, то есть, в первую очередь, сценическая речь – это практика, поэтому у нас будет читка монологов. Помимо практики важно хорошенько размять свои мышцы и дыхательный аппарат. То, что вы видите на экране, не детские передразнивания друг друга, а как раз и есть та самая разминка».

Екатерина Мавлютова, режиссёр, актриса, сценарист: «На курсы по актёрскому мастерству я пришла для того, чтобы расширить свой кругозор, познакомиться с местными актёрами, потому что, возможно, кого-то я не знаю».

Такие курсы актёрского мастерства Анастасия проводит бесплатно и мечтает создать свою театральную студию.