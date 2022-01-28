Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко внесла портал госуслуг и социальную сеть «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов

Это значит, что доступ к этим ресурсам интернет-провайдеры и сотовые операторы должны предоставлять бесплатно. Порталы будут доступны даже при нулевом балансе аккаунта домашнего интернета или мобильной связи.

Россияне первыми в мире получили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам по инициативе Президента России Владимира Путина. Поручение главы государства реализовано в достаточно сжатые сроки.

Присутствие госорганов в крупнейшей соцсети России «ВКонтакте» удобно для пользователей — им не нужно искать в интернете сайт своего муниципалитета. По данным Центра управления регионом Мурманской области, сегодня аудитория госпабликов в Заполярье превысила 437 тысяч человек, большая её часть приходится на «ВКонтакте».