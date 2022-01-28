День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.22 19:30
Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко внесла портал госуслуг и социальную сеть «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов
Это значит, что доступ к этим ресурсам интернет-провайдеры и сотовые операторы должны предоставлять бесплатно. Порталы будут доступны даже при нулевом балансе аккаунта домашнего интернета или мобильной связи.
Россияне первыми в мире получили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам по инициативе Президента России Владимира Путина. Поручение главы государства реализовано в достаточно сжатые сроки.
Присутствие госорганов в крупнейшей соцсети России «ВКонтакте» удобно для пользователей — им не нужно искать в интернете сайт своего муниципалитета. По данным Центра управления регионом Мурманской области, сегодня аудитория госпабликов в Заполярье превысила 437 тысяч человек, большая её часть приходится на «ВКонтакте».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
Юрий
27.01.22 15:59
Плату за общежитие уже подняли в два раза.
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
-Скоро в эфире23:35«Карамзин. Проверка временем». Документальный фильм, 6 серия (12+)05:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)05:30«В плену надежды». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В областном центре полицейскими изъята фальшивая банкнота в 5 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро свалился почти на 1,83 рубля, доллар просел почти на 1,13 рубля-PRO Энергетику (18+)Система диспетчеризации АО «Мурманэнергосбыт» позволит дистанционно управлять параметрами котельных-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях