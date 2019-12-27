Правительство готово реализовать программу «На Севере - жить!»

Завершающее в уходящем году заседание правительства региона полностью посвятили плану развития Мурманской области до 2030 года. Внимание было уделено каждому муниципалитету и населенному пункту Кольского Заполярья. На повестке финального в этом году заседания правительства – одна, но масштабная тема – обсуждение плана развития региона до 2030 года. Работа будет вестись по четырём основным направлениям, их помогли определить сами северяне с помощью проекта «Народная стратегия». Свое мнение высказали более 27 тысяч человек. В результате появился план развития области «На Севере - жить!». Он был озвучен главой региона во время инаугурации.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Это повышение рождаемости, снижение смертности, сокращение оттока населения и увеличение приездов населения в Мурманскую область. Под каждое направление сформированы задачи, как мы будем достигать результатов, под каждую сформирован набор мероприятий, благодаря которым мы обеспечим достижение целей».

Программе «На Севере - жить!» предшествовал план «Ста шагов», благодаря которому удалось создать надёжную основу для дальнейшей работы. Учитываются не только задачи в масштабе региона, но и каждого отдельно взятого муниципалитета и населенного пункта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В первом квартале 2020 года мы ещё раз при первой корректировке бюджета, скорректируем этот план и будем его реализовывать. Задача такая, что помимо тех решений, которые по национальным проектам мы реализуем, мы сделали ещё больше в нашей области, чтобы достичь тех самых показателей. Главный показатель – переломить тренд отъезда людей».

Задача – привлекать на север людей, обеспечить качественное образование на всех уровнях, здравоохранение, возможности для самореализации северян. Так в Мурманской области будет идти работа по всем 11 национальным проектам, в настоящее время здесь уже реализуются десять, к ним добавится ещё один – «Производительность труда и поддержка занятости».