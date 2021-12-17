Правительство Мурманской области даёт старт акции «Новогоднее чудо»

Декабрь близится к концу, совсем скоро праздник придёт в каждую семью. Правительство Мурманской области запустило акцию «Новогоднее чудо», благодаря которой Дед Мороз заглянет к детям-инвалидам и воспитанникам домов ребёнка.

По доброй традиции акция «Новогоднее чудо» проходит в Заполярье каждый год на протяжении 10 лет. Каждый желающий мог взять по открытке с пожеланиями детей, которые развесили на ветвях одной из 11 ёлок, расположенных по всему городу. Свои подарки участники акции передали волонтёрскому центру, который доставит пакеты и коробки со сладостями и игрушками.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «В этом году в акции принимают участие более 500 детей. К группе детей, которые находятся в интернатах, находятся в трудной жизненной ситуации мы подсоединили детей-инвалидов – подопечных фонда «Дети-ангелы Мурмана». Стало у нас чуть больше пожеланий. Сейчас проходит следующий период, наверное, самый интересный период нашей акции, когда проходит сбор подарков».

Именно сейчас идут последние приготовления к тому, чтобы каждый подарок дошёл до своего маленького адресата. Поучаствовали в акции и представители правительства. К примеру, первый заместитель губернатора Оксана Демченко исполнила мечту сразу нескольких ребят. По её словам, пожелания у детей самые разные, но, как отметила вице-губернатор, ей только в радость помочь каждому из них.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Такие акции важны, особенно в преддверии любимого всеми, душевного праздника Новый год, от которого мы все с детства ждём чудес и исполнения своих желаний».

Не остался в стороне и первый заместитель министра строительства Мурманской области. В пору предпраздничной суеты он призвал северян не забывать о самом главном.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «В преддверии новогодних праздников бывает жёсткий ритм на работе, начинаешь забывать, что есть что-то более важное и значимое в жизни. А благодаря таким акциям вспоминаешь и понимаешь, что всё это тлен, а основное, оно совсем в другом месте - в семьях, в детях».

Доставка подарков начнётся вместе с автопробегом Дедов-Морозов - 25 декабря. В тот же день вместе с желанными подарками ребята получат и сладкие гостинцы.