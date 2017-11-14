Правительство Мурманской области достигло соглашения со стратегическим партнерством «Северо-Запад»

На деле стороны сотрудничают уже четверть века, в этот раз поставили новые задачи для дальнейшей работы.

Мурманская область стала третьим регионом после Вологды и Пскова, с которым заключено соглашение о сотрудничестве. Стратегическое партнерство «Северо-Запад» создано одиннадцатью субъектами Российской Федерации, а также крупнейшими промышленными компаниями и бизнес-структурами. Главная цель организации, которую курирует полномочный представитель президента, координировать все заинтересованные стороны в развитии делового и инвестиционного климата в СЗФО. Ожидается, что одним из ключевых пунктов совместной работы в Мурманской области станут создание Арктического кластера и реализация социальных и инвестпрограмм.

- Это совершенно конкретный план, его можно посмотреть. Нам необходима помощь в продвижении законотворческих инициатив, так как они приобретают большое значение, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

- Самое главное, мы хотели бы быть не только полезными для региональной власти, но и для жителей, для которых мы и работаем, - сказал Алексей Багаряков, исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад». - Нам вдвойне приятно, что мы подписываем соглашения в рамках деловой недели - самого масштабного события во всём округе.