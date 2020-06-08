Правительство Мурманской области готовится к голосованию по внесению поправок в Конституцию России

Уже разработан комплекс мер против распространения CoViD-19, процесс голосования будет безопасным для всех участников, заверяют представители власти.

В Мурманской области голосование состоится на 412 постоянных избирательных участках и 22 участках в больницах, колониях и воинских частях. Почти 4 тысячи членов избирательных комиссий сдадут тесты на коронавирус. В дни голосования средствами индивидуальной защиты будут обеспечены как избиратели, так и члены комиссий. Сами участки будут оснащены спецоборудованием и антисептиками.

Что же касается статистики заражения COVOD -19, то на момент подготовки выпуска новостей в регионе выявлено 46 новых случаев заболевания. Общее число подтверждённых случаев инфицирования составляет 3576.

В Белокаменке уже который день нет новых заболевших, а вот Мурманск не радует - в областном центре 23 новых заразившихся за сутки. На втором месте Мончегорск, в городе металлургов +15 COVID-положительных.

За время пандемии в нашем регионе сделано более 97 тысяч тестов на коронавирус, 2480 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.