Правительство Мурманской области и бизнес-сообщество обсудили единый подход к расчёту арендной платы за государственные земли

Изменения по арендной плате на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, вызвали много вопросов у предпринимателей Мурманской области. Как теперь будет проходить эта процедура, обсудили за круглым столом в центре управления регионом.

Основными темами обсуждения стали практические аспекты постановления для резидентов АЗРФ, как формируется стоимость арендной платы и какие коэффициенты применяются, льготы для предпринимателей и сроки переходного периода.

Константин Котловский, председатель регионального отделения «Опора России»: «Люди с 1 января получили новые счета и очень сильно удивились, возникло бурление в обществе. Чтобы эту ситуацию разрядить и понять, что происходит, правильно насчитано или нет, мы пригласили коллег из правительства, предпринимателей, чтобы в рамках круглого стола, обсудить этот вопрос».

Марта Говор, уполномоченный по правам предпринимателей в Мурманской области: «Тема важная, животрепещущая. Я думаю, будет жаркая дискуссия о правоприменительных практиках этих норм. Предприниматели подключены и очно, и заочно. Трансляция идёт, чтобы они смогли поделиться опасениями, которые возникают после введения данной нормы».

В формулу расчёта арендной платы включены кадастровая стоимость земельного участка, коэффициент динамики рынка, а также коэффициент арендной платы за госземли. При его разработке учитываются федеральные принципы порядка определения.

Татьяна Русскова, президент Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области»: «Нормативка кардинально поменялась. Тут надо работать и с прочтением её, чтобы каждому найти себя и подобрать по ставкам и возможной поддержке. Оптимизировать имеющееся имущество, думать, как его эффективней использовать. И в особых случаях будем рассматривать решение вопросов, плоть до преференций».

Задача публичных слушаний - помочь предпринимателям разобраться в измененных нормативах и сразу обсудить возникшие вопросы с компетентными экспертами.