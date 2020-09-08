Правительство Мурманской области и «НОВАТЭК» заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве в социальной сфере

Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и председатель правления компании Леонид Михельсон.

В соглашении закреплено проведение определенных мероприятий, которые направлены на развитие комплексного социально-экономического потенциала Мурманской области и создание благоприятных условий для решения основных социальных задач.

До конца года будет направлено 300 миллионов рублей на развитие здравоохранения, спорта, реновацию и модернизацию МГТУ.

Председатель правления «НОВАТЭК» поблагодарил правительство Мурманской области за участие в принятии закона о создании территории опережающего развития «Столица Арктики». И выразил уверенность, что льготы для резидентов позволят активнее развиваться инвестиционным проектам в Заполярье.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас принципиально важно, чтобы развивалось образование, чтобы мы смогли готовить компетентные и квалифицированные кадры для работы на таких объектах как у вас. И чтобы, конечно, активно развивалось здравоохранение и спорт, которые для нас всех необходимы».

Леонид Михельсон, председатель правления «НОВАТЭК»: «Мы участвовали в тяжёлое время в поддержании медицинских площадей, оборудования и так далее. И не будем это прекращать. И наши договоренности по социальному развитию региона будут выполнены. Мы заинтересованы в развитии региона и будем это делать».