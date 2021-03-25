Правительство Мурманской области и «РЖД» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве и взаимодействии до 2025 года

Документ подписали губернатор Андрей Чибис и начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Инвестиции «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры региона составят более 43 миллиардов рублей. Одна из приоритетных задач - реализация проекта развития участка Мурманск–Волховстрой и реконструкция направления Мурманск–Оленегорск со строительством вторых путей. Также планируется увеличить пропускную способность железных дорог.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это увеличение грузопотока в Мурманск, увеличение возможности наших портов, которые работают. Весь проект - это почти 43 миллиарда инвестиций. И в процессе реализации проекта дополнительные доходы, которые получит наш бюджет, составляют порядка 3 миллиардов рублей».

Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги: «Это соглашение затрагивает ряд важных моментов не только для Мурманского региона дороги, но и в целом для компании «РЖД». Мы совместно с губернатором синхронизировали и грузовую базу, и пассажирскую логистику. Затронули ряд вопросов социального развития и также вопросы экологии».