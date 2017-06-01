Правительство Мурманской области, Минкомсвязь России и «Ростелеком» заключили соглашение, направленное на дальнейшее развитие в регионе инфраструктуры связи и телекоммуникаций

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума заключено трехстороннее соглашение между правительством Мурманской области, министерством связи и массовых коммуникаций России и ПАО «Ростелеком» о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области.

Целями соглашения являются развитие инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций, повышение качества предоставляемых жителям Мурманской области услуг связи, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной и других сферах. В рамках соглашения планируется сделать более доступными современные услуги связи в небольших населённых пунктах Мурманской области, в том числе отдалённых.

Губернатор Марина Ковтун выразила уверенность, что сотрудничество в рамках трёхстороннего соглашения будет взаимовыгодным и позволит сделать большой шаг в решении проблемы цифрового неравенства.