Правительство Мурманской области оказывает помощь родственникам экипажа траулера «Онега»

Речь идёт не только об единовременных выплатах. За родственниками погибших и пострадавших моряков закреплены кураторы, которые отвечают на все возникающие вопросы, они помогают в решении и других проблем. Также с семьями работают психологи. Люди находятся в разном эмоциональном состоянии, некоторые в тяжёлом. Кроме того, идёт работа с индивидуальными обращениями родственников рыбаков, которым окажут необходимую медицинскую помощь, посодействуют в трудоустройстве, а также в переводе детей, получающих образование, с платной формы обучения на бюджетную.

При поддержке федерального правительства начаты переговоры с рядом банков по организации помощи в погашении ипотеки.

На данный момент спасательная и поисковая операции в Баренцевом море на месте ЧП с рыболовным траулером «Онега» завершены. Согласно предварительной информации, судно было подвержено серьёзному обледенению, при выборе яруса накренилось, зачерпнув воду, это усилило крен, траулер перевернулся и затонул.

По информации от правоохранительных органов, судно было технически готово к промыслу в осенне-зимний период. Продолжается работа по установлению всех подробностей происшествия.