Правительство Мурманской области поддержит рыбохозяйственный комплекс региона

Губернатор Андрей Чибис принимает личное участие в решении актуальных вопросов, проводит встречи с рыбодобывающими компаниями. По итогам недавнего Рыбхозсовета была создана рабочая группа и уже подведены первые итоги её работы.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась рыбная отрасль в условиях санкций и других ограничений, правительство Мурманской области оказывает безусловную поддержку и защищает права промысловиков. Созданная рабочая группа станет мощным инструментом по поиску решений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача - максимально использовать все внутренние ресурсы, повысить эффективность процесса и надзора. В том числе процесс судозахода, других вопросов, для того чтобы эффективность работы рыбопромышленного комплекса была выше с учётом повышенных издержек, которые сегодня есть».

Ранее были внесены поправки в федеральное законодательство: урегулирован вопрос по изготовлению рыбной продукции на судах прибрежного рыболовства; сохранена возможность применения переводных коэффициентов при учёте уловов на борту. Также подготовлен законопроект, касающийся повышения эффективности прибрежного рыболовства. Ожидается, что в ближайшее время его внесут в Государственную Думу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы сейчас доработаем его на нашей площадке. А к началу работ парламента, Федерального Собрания, Госдумы соответствующий проект нашими депутатами и сенаторами будет внесён на рассмотрение. Параллельно мы будем отрабатывать его прохождение».

Ранее на совете обсуждалась ситуация с пропусками на территорию Северного района Мурманского морского рыбного порта, так как не всегда при оформлении документа работники или организации обращают внимание на действующие ограничения.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики: «Чтобы исключить случаи штрафов, договорились о том, что мы будем проводить дополнительную разъяснительную работу. Договорились с рыбным портом и погрануправлением, что мы рассмотрим вопрос включения всего Северного района в погранзону, если это логично».

Продолжается обсуждение мероприятий против норвежских ограничений, нарушающих соглашение 1976 года. Готовится комплекс мер для защиты интересов российских рыбаков. Также планируется рассмотреть возможные административные упрощения для рыбодобытчиков и подготовить обращение в Федеральное агентство по рыболовству об увеличении числа научных наблюдателей на промысловых судах.