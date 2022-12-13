Правительство Мурманской области подписало первое соглашение с «Альфа-Банком»

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Подробности сейчас раскрывать не буду, но принципиально мы достигли этой договорённости. И заинтересованность в том, чтобы у наших людей был конкурентный выбор».

Договор касается сотрудничества по инвестиционным проектам, развития промышленного производства, торговли, туризма и государственно-частного партнёрства. А также внедрения современных банковских технологий для пользователей и предпринимателей. Ключевой момент - готовность крупнейшего частного банка страны инвестировать в социальные проекты региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Подробности сейчас раскрывать не буду, но принципиально мы достигли этой договорённости. И заинтересованность в том, чтобы у наших людей был конкурентный выбор».

Олег Сысуев, президент «Альфа-Банка»: «Козыри абсолютно понятные для частного финансового института - это скорость и это гибкость. Внедряем передовое».