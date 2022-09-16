Правительство Мурманской области впервые в этом году предоставляет субсидию на проведение капремонта организациям, самостоятельно обслуживающих свои дома без управляющих компаний

Такой финансовой помощью воспользовались жильцы дома №9 по улице Полярной Дивизии Мурманска и теперь им обновляют протекающую крышу.

Жильцы девятиэтажки на улице Полярной Дивизии несколько лет страдали из-за протекающей кровли. Самостоятельно сделать ремонт было финансово непросто, а жить дальше в сырости не было ни сил, ни желания.

Сергей Воронин, председатель ТСЖ на ул. Полярной Дивизии, 9: «Протекала, жаловались жильцы на протечки даже через технический этаж. В некоторых квартирах периодически падала температура, потому что утеплителя не хватало. Такие замечания периодические. Да внешний вид кровли говорил, что она и дальше будет течь».

Благодаря субсидии, которую получила ТСЖ, в доме начался долгожданный ремонт кровли. На 5 млн рублей здесь сделают утепление и установят новую каркасную крышу. Рабочие уже проводят демонтаж, завозят материалы.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «У нас в рамках предоставленной субсидии ТСЖ ремонтируют в этом году 13 многоквартирных домов. Три крыши, один фасад, один подвал. Шесть домов – внутридомовые инженерные системы и ремонтируем два лифта».

Почему именно дома с товариществом собственников жилья были выбраны для предоставления субсидии, представители министерства Госжилстройнадзора отвечают прямо и без утаек.

Михаил Иванов, начальник управления контроля за содержанием жилфонда Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Как показывает практика, с ТСЖ поступает намного меньше обращений. Председатели ТСЖ стараются регулировать все вопросы, возникающие в доме, на своём уровне. И тем самым не позволяют дальше жаловаться».

Отметим, что всего в этом году на предоставление этой субсидии выделено 50 млн рублей. А прислано было 26 заявок. Получив средства, мурманчане сами выбирают, что нужно в первую очередь обновить в их доме.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Помимо критерия о необходимости капитального ремонта, также критерием были установлены вещи, которые направлены на развитие самоуправления и самосознания граждан - собственников имущества в многоквартирном доме. Были такие критерии, как собираемость взносов на капитальный ремонт и установка минимального взноса выше, чем установленного в Мурманской области».

Всего в области 220 ТСЖ, 139 – в Мурманске. На данный момент ещё два товарищества находятся в стадии регистрации. И каждое может стать участников программы поддержки в будущем, чтобы сделать свой дом комфортным и безопасным.