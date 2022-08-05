Правительство направит 151 млрд рублей на создание космических спутников для безопасной навигации по Севморпути

Это решение важно в условиях антироссийских санкций. Отечественные компании сейчас не могут заказывать у иностранных фирм данные дистанционного зондирования Земли и систем идентификации судов, пишет газета «Коммерсантъ».

По плану, к 2024 году на орбите будут находиться два аппарата «Арктика-М» для мониторинга погоды, два спутника «Кондор-ФКА» и один «Обзор-Р» для радиолокационной съёмки акватории.

Это решение важно в условиях антироссийских санкций. Отечественные компании сейчас не могут заказывать у иностранных фирм данные дистанционного зондирования Земли и систем идентификации судов, пишет газета «Коммерсантъ».

На строительство и запуск аппаратов для мониторинга погоды и радиолокационной съёмки акватории деньги будут выделены до 2031 года, говорится в плане развития СМП.

Напомним, всего в плане более 150 мероприятий. В их числе, в частности, создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области, а также развитие Мурманского транспортного узла.