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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.20 19:30

Правительство области поддержит предприятия общественного транспорта, доходы которых в период пандемии заметно снизились

О работе в сложный период рассказали губернатору сотрудники предприятий общественного транспорта.

Тщательная и регулярная дезинфекция салонов автобусов и троллейбусов,  даже при снизившемся в период самоизоляции пассажиропотоке, необходимость, от которой никуда не деться. Все это – меры борьбы с пандемией, которые неизбежным и дополнительным финансовым бременем ложатся на транспортные предприятия.

Андрей Чибис,  губернатор Мурманской области: «По дезинфекции идут внезапные проверки. Пока никаких подтверждений, что кто-то не сделал дезинфекцию, нет. Более того, Роспотребнадзор регулярно проверяет, коллеги молодцы, дезинфекция проводится. Это очень важно».

Транспорт в перечне отраслей, нуждающихся в господдержке. Одна из целей визита губернатора к перевозчикам – обсудить эти меры с сотрудниками и руководством «Мурманскавтотранса» и «Электротранспорта». Это вопросы  компенсации финансовых потерь из-за сокращения пассажиропотока и конечно, расходов на существенно подорожавшие дезинфекторы для санобработки подвижного состава. Как было отмечено,  деньги на это уже заложены в бюджет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Со следующего года мы все, что касается транспортного обслуживания, мы все эти полномочия поднимаем на уровень области, финансируем, облегчаем муниципалитетам возможности. Эти  деньги могут потратить на благоустройство. Наша задача, чтобы все работало, как часы, в том числе парк общественного транспорта существенно обновился».

Губернатор подчеркнул, что главное – это люди. И поддержка предприятиям нужна, в первую очередь для того, чтобы сохранить рабочие коллективы, и дать возможность трудиться безопасно и на высоком уровне.

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