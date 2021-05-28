Правительство области продолжает поддержку малого бизнеса

Небольшие предприятия получают поддержку, которая так им необходима для выживания в наше непростое время.

Пандемия коронавируса сильно ударила по представителям малого бизнеса, но некоторым предпринимателям повезло – власти оказали им финансовую помощь. Как раз к таким счастливчикам относится и Светлана Соколовская, которая смогла на полученные средства открыть салон красоты.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Светлана Николаевна получила у нас грант на маленькую сумму, на самом деле маленькую, всего 121 тысяча рублей. И даже эта сумма, как она говорит, оказала существенное влияние на то, чтобы открыться побыстрее.

В профессии Светлана уже 20 лет и смогла расширить предприятие - с маленького кабинета до полноценного салона красоты. В будущем она также рассчитывает на поддержку при дополнительной закупке оборудования.

Но Светлана – не единственная счастливица, суммы для поддержки малых предприятий будут выделяться и дальше, в ближайшее время в Мурманске должно реализоваться несколько новых проектов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Проекты в сфере общественного питания, в сфере туризма, в сфере производства мебели, в сфере торговли цветами, одеждой реализуется достаточно много проектов, связанных не только с торговлей продуктами питания, но и с изготовлением продуктов питания, в том числе, основанных именно на северном сырье, северной кухне».

Город старается помогать своему малому бизнесу, для этого ежегодно выделятся от 3 до 7 миллионов рублей. Глава администрации подчеркнул, что выбранные методы поддержки работают, а количество новых предприятий только растёт.