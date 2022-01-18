День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.22 19:30
Правительство области выделило почти 2,5 млрд рублей на обеспечение жителей Ленинского округа Мурманска качественной горячей водой
Постановление по переводу домов Ленинского округа г. Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения подписал губернатор Андрей Чибис. В соответствии с графиком в этом году модернизация тепловых пунктов будет проведена в 107 многоквартирных домах.
Это повисит надёжность ресурсоснабжения, позволит обеспечить жителей Ленинского округа качественной горячей водой.
Напомним, что монтаж теплообменников начался в 2021 году. Теплопункты были установлены в 29 домах. Программа перехода рассчитана до 2025 года и включает в себя 447 многоэтажек Ленинского округа, из них 41 - в жилом районе Росляково.
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Анфиса Сергеевна
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Бронзин
08.01.22 18:14
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Mr
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